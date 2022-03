El politólogo Alberto Nieves Vela manifestó que el gobierno de Juan Alvarado Cornelio ha sido el más corrupto y el que mayor daño le ha hecho al pueblo huanuqueño a través de todas las irregularidades en que ha estado inmersa su gestión.

“Se vive el infierno que uno mismo diseña y el cielo que uno mismo construye. Estas cosas se las ha ganado a pulso limpio. Alvarado escándalo tras escándalo de corrupción hechos que han venido demostrando toda la falencia, la corrupción a la cual ha estado inmerso la región”, expresó.

En este sentido, el politólogo resaltó que no existe manera de que Juan Alvarado pueda evadir la justicia, ya que el juez dictó esta prisión preventiva porque existen pruebas suficientes para demostrar no solo la responsabilidad de los implicados sino también la obstaculización que pueden generar en la investigación.

“Dijo un día antes que si lo metían a la cárcel, Huánuco era el que perdía. Imagínense a qué extremo está su ego cuando piensa que es el único que puede salvar a Huánuco, como cuando gobernador ha sido un desastre y es el peor presidente regional que hemos tenido a la cola de Espinoza, de Picón está mucho más atrás que todos, en corrupción es el número uno”, dijo.

Asimismo, resaltó que el caso de las laptops es el primero de muchos actos de corrupción que comenzarán a salir a la luz pública.

“Yo siempre lo advertí que era un ser nauseabundo, que es un corrupto, un ladrón de siete suelas. Todo esto siempre lo supo la gente. Sin embargo, le ha llegado la hora o es que no se acuerdan de las mascarillas que habían comprado a 25 soles, de las bolsas de detergente que habían costado 70 soles cuando el mercado común estaban a 40 soles, hay un montón de irregularidades y todos estos proyectos han estado solamente dirigidos a sus familiares. Esto es un desastre lo que hizo con Huánuco”, indicó.

Por otra parte, manifestó que el vicegobernador Erasmo Fernández Sixto, debe asumir de manera inmediata para evitar que cualquier prueba sea anulada o desaparecida.

“Erasmo debe asumir con las mismas atribuciones que le competen a un gobernador regional. No tiene nada que esperar, él debe asumir y luego elevar al Jurado Nacional para que pueda ratificar, no existe ninguna ilegalidad si hoy mismo va al gobierno regional y asume las funciones que le corresponden, debe hacerlo de inmediato porque no puede permitir que gente totalmente desprestigiada que ha estado inmerso en proceso de corrupción sigan ocultando información importante”.