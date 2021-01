Liz Magaly Calero Martínez, directora del Hospital de Tingo María, manifestó que la actitud de la población en no cumplir con las medidas de bioseguridad ha ocasionado un incremento en casos de COVID-19 . Además señaló que se observa que muchas personas contagiadas se tratan en los hogares de manera irresponsable.

“La gente anda sin mascarillas, los restaurantes no cumplen el aforo, están llenos. Yo creo que la sociedad aquí no está cumpliendo las medidas. Ahorita hay inmensas colas del Banco de la Nación y así no nos resulta. Creo que el gobierno nos debe declarar como departamento de alto riesgo”, expresó.

La directora manifestó que si bien es cierto se ha hecho con la red algunas actividades, “se observa que la gente se está tratando en sus domicilios y llegan graves acá al hospital. Pedimos a las familias que no se automediquen en sus hogares y que estén pendientes de su saturación”, expresó.

Informó que a la fecha 9 pacientes están en la UCI con ventilador mecánico, 6 con alto flujo, hospitalizados 27 y 23 camas disponibles, “Todavía no estamos en una situación como Huánuco, pero podemos llegar a esa situación”, acotó.

