Asesor presidencial: “Yo creo que se puede volver a la Constitución del 79”

Ricardo Belmont Casinelli, recién nombrado asesor del despacho presidencial. Se pronunció sobre el proyecto de asamblea constituyente y si ese es el camino que seguirá el presidente Pedro Castillo.

El también exalcalde de Lima sostuvo que no tocó el tema con el mandatario, pues considera que no se puede llevar a cabo una asamblea constituyente, pero sí cree que se debería regresar a la Constitución de 1979.

“Yo no he hablado de la asamblea constituyente con él, porque yo no creo que se pueda llevar adelante, lo que yo creo es que se puede volver a la Constitución del 79, que es muy buena, la hicieron todos los partidos políticos, participó desde Haya de la Torre, hasta Fernando Belaunde”, dijo.

Añadió que dentro de esta se pueden considerar algunos cambios para modernizarla, convirtiéndola en una Carta Magna que permita al país no seguir robándose.

“Se puede considerar algunos cambios para modernizarla y que sea una constitución que permita al país, realmente no seguir robándose”, expresó.

En ese sentido, Belmont Cassinelli habló de cifras que, según la Contraloría, en el Perú se roban desde el Estado a terceros la suma de 25 mil millones de soles al año.

“En el Perú se chorean desde el Estado a terceros, 25 mil millones de soles al año, se han perdido 370 mil millones de dólares en 30 años por sobreprecios, contratos leoninos, entrega de negocios que eran productivos, por considerar que nada debería ver el Estado, nada, todo el sector privado”, manifestó.