Hoy arranca la fecha 5 de la Fase 1 de la Liga 1 siendo el partido más atractivo Cristal vs ‘U’.

Pese a la inmovilización obligatoria de los domingos por la COVID-19, el partido entre los ‘cremas’ y ‘celestes’ se efectuará en esa fecha debido a que el duelo es considerado una actividad deportiva federada que cuenta con el visto bueno del Ministerio de Salud (MINSA).

Además, otro encuentro atractivo será el que protagonizarán Alianza Lima vs César Vallejo, Alianza UDH vs Sport Boys del Callao, mientras el último partido de la fecha es el Cusco FC vs. Huancayo.

A continuación la programación de la 5ta. Fecha:

Viernes 23

1:15 p.m. Cantolao vs. UTC (Grupo A) Estadio Alejandro Villanueva

3:30 p.m. Deportivo Municipal vs. Binacional (Grupo B) Estadio Miguel Grau (Callao)

6:00 p.m. Ayacucho FC vs. Cienciano (Grupo A) Estadio Alejandro Villanueva

Sábado 24

11:00 a.m. Alianza UDH vs. Sport Boys (Grupo B) Estadio Iván Elías Moreno

1:15 p.m. Melgar vs. San Martín (Grupo A) Estadio Nacional

3:30 p.m. Alianza Lima vs. César Vallejo (Grupo B) Estadio Iván Elías Moreno

Domingo 25

3:30 p.m. Universitario vs. Sporting Cristal (‘Clásico de la fecha’) Estadio Nacional

Lunes 26

11:00 a.m. Carlos A. Mannucci vs. Alianza Atlético (Grupo A) Estadio: Monumental

3:30 p.m. Cusco FC vs. Sport Huancayo (Grupo B) Estadio: Monumental