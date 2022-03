La asistente del gobernador regional Juan Alvarado, Shayla Luicho Romero podría estar implicada en la compra irregular de las 7995 laptops, ya que de acuerdo con los audios que circulan en las redes sociales y medios de comunicación, Darwin Campos refiere que habría recibido presiones de la asistente del gobernador.

Campos Soto precisa: “Luicho, Luicho (Shayla Luicho Romero) tiene que hacer pues… De verdad, yo dije ya para no joder, de qué manera se arregla. Entonces sí ha ido y se ha tratado de tumbar el…. (ininteligible). Así como pata te digo no sé cómo llegaron los documentos a mi mano, pero han llegado”, expresa Campos.

Fiscalía Anticorrupción en Gorehco por caso laptops

Durante el audio se escucha a Darwin Campos comentar que el proceso de compra estuvo bajo la responsabilidad de la gerencia de Desarrollo Social.

“Sí o sí tiene que salir… porque ella es la culpable… quién legalmente es el área usuaria quién ha ejecutado este proyecto no (lo ha) ejecutado el área de sistemas no (lo ha) ejecutado la gobernación… Lo ha ejecutado el área de sociales y un equipo técnico… el problema era, legalmente, que se ha puesto ahí a una persona que no era, o sea a una forestal que no sabía ni dónde estaba”, comenta Campos a su interlocutor, quien aún no ha sido identificado.

En la conversación, que al parecer es cortada, se escucha a Campos intentando buscar una solución al problema.

“La idea es así, si queremos solucionar (el problema legal, por la compra irregular) hay que juntarnos todos los involucrados y hay que ver quién nos puede ayudar. No sé alguien, un abogado y ver qué solución nos da… Legalmente, toda la cochinada la han hecho ahí (en la gerencia de Desarrollo Social)”, continúa.

Asimismo, Campos Soto señala que la estandarización no la hizo él y que quien monitoreo todo el proceso de compra fue la gerente Luz Rodríguez.

“Cómo vamos a hacer nosotros, legalmente porque la estandarización no lo he hecho yo, la estandarización, te estoy diciendo dónde se ha elaborado, quién lo ha firmado, cómo la ha firmado…”, termina el audio.