Hoy estará viajando a la capital la delegación del Club de Atletismo Deporte Manu para participar en el I Festival de Atletismo.

Este jueves 5 de agosto estará viajando a la ciudad de Lima, la delegación del Club de Atletismo DEPORTE MANU, con el fin de participar el sábado 7 de agosto en el I FESTIVAL INFANTIL DE ATLETISMO U16 – U14 ORGANIZADO por la Liga Distrital de Atletismo de La Victoria, autorizado por la Federación Deportiva Peruana de Atletismo.

El evento se desarrollará en el Estadio Atlético de la Videna, con la participación de los mejores atletas de las Ligas, Clubes y Colegios a nivel nacional. La Delegación está conformada por 16 personas, el Vicepresidente de la Liga, el entrenador, 8 atletas y 6 acompañantes de los atletas.

Los atletas de la sub 14 y sub 16 son parte de los buenos talentos que se están formando a nivel local, como parte del Plan propuesto por el Pdte. de la F.D.P.A. Dr. Javier Chirinos Hoyos, “Buscando talentos para el Futuro”.

También se cuenta con niños y niñas talentos de la sub 8, sub 10 y sub 12, quienes son preparados por el Entrenador contratado por la federación Manuel Sánchez Rubio.