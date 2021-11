Aucayacu registra más de mil casos de violencia contra la mujer

El director del centro de emergencia de atención a la mujer de Aucayacu, Versis González, manifestó que de los 1121 casos recibidos en la comisaría la mayoría son por violencia física y psicológica.

“A través de la comisaría nos hacen la referencia de los casos que se dan por ejemplo en Tingo Mayo. Ellos abarcan todo el eje de Pueblo Nuevo y nos derivan las denuncias para nosotros darle el servicio Legal, psicológico y social”, dijo.

González detalló que vienen trabajando de manera articulada con las subprefecturas y los centros de salud.

“Específicamente nuestra intervención es en los cuatro distritos entre ellos Pucayacu, Santo Domingo Anda y Pueblo Nuevo. También trabajamos con las Subprefecturas quienes nos ayudan a identificar los casos de violencia y los centros de salud que nos refieren las menores de edad embrazadas. Para verificar que no se traten de violencia sexual”, aseveró.

Asimismo, resaltó que durante este año se han presentado diez casos de tocamientos indebidos.

Por otra parte, indicó que la violencia es cualquier daño que se le haga a una persona bajo la afinidad de posesión

“A veces pensamos que un insulto no es una violencia. Pero insultar es una violencia psicológica que también hace daño a la salud mental de las personas. La violencia física es la que más reconocemos porque te golpean, pero la más dañina es la psicológica, también tenemos la violencia sexual o temas de tocamiento” , manifestó.

El funcionario afirmó que otro tipo de violencia es la económica que se da sobre en mujeres y adultos mayores.

“Muchos adultos mayores que tienen su pensión 65 es administrada por los hijos y esto no les están dando lo que realmente les corresponde. Por eso vemos a muchos en abandono, no les dan de comer, no ven su salud, ese también es otro problema de violencia económica”.

Finalmente, aseguró que el primer servicio que se brinda es la atención emocional para que puedan canalizar el tema de violencia. Proseguir con el proceso de la denuncia

Cabe destacar que durante el 2020 la violencia hacia la mujer en la región Huánuco fue de 59,9 % siendo los porcentajes más altos la violencia psicológica con 53,5 %, violencia física 31,7 % y violencia sexual 5,3 %.