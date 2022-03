Audiencia de prisión preventiva contra Juan Alvarado continuará hoy

El tiempo para la decisión final del juez Elmer Contreras Campos, quien preside la audiencia de pedido de prisión preventiva para el gobernador Juan Alvarado y otras personas, se va acortando.

El fiscal Iván Carrión Cabrera, representante del Ministerio Púbico, sustentó el primer presupuesto, los graves y fundados elementos de convicción para dictar la prisión preventiva de los investigados Juan Alvarado Cornelio, Luz Rodríguez, Luis Bedregal Gonzales y Darwin Soto.

La audiencia fue suspendida el sábado luego de más de 4 horas de desarrollo y fue reprogramada para hoy lunes a partir de las 8:30 de la mañana, donde se continuará con la sustentación del segundo presupuesto: “Peligro de fuga o peligro de entorpecimiento a la justicia”.

El fiscal Carrión Cabrera sustentó, según las pruebas, que el gobernador Juan Alvarado intervino y ordenó que se firmaran los documentos de confirmación de la orden de compra y luego se despidiera a la trabajadora del área administrativa, Nicet Omayra Baldeón Guzmán, por haber apoyado en el ingreso del documento de la empresa de computadoras internacional HP (Hewlett-Packard – HP Perú), que pedía participar en el proceso de licitación para la adquisición de las 7 995 laptops.

El gobernador de Huánuco, a través una reunión en su despacho y de posteriores llamadas telefónicas, habría exigido al exasistente de sistemas del gobierno regional, Darwin Campos, quien emitió el informe de estandarización de bien [laptops] del 02 de diciembre de 2019, sin sustento téc­nico ni legal y detallando las características técnicas de las laptops a adquirir de una sola marca. Con ese documento se hizo la compra.

Además, debido a la intervención del gobernador, no se completó la verificación de las laptops, el ex asistente solo verificó una muestra de 30 laptops y no el total de 7,995. Campos declaró ante el fiscal: “Yo lo hice rápido debido a la presión de la residente del proyecto, del gobernador regional Juan Alvarado, quien me llamaba a mi celular indicándome que tenía que dar la conformidad”.