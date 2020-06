Audio revela que Alvarado coordinaba con consejero designación de directores

En las redes sociales circula un audio de 46 segundos, donde el gobernador Juan Alvarado Cornelio sermonea al consejero Juan Ferrer Fabián y le increpa que su elección, como representante por la provincia Huánuco, fue porque él (Alvarado) invirtió en la campaña, y que a pedido de Ferrer designó al director de Energías y Minas, de Producción y a una tercer persona más.

Alvarado dijo desconocer el audio y negó haber increpado a Ferrer Fabián por esos hechos, y dijo que solo habla con él sobre cuestiones políticas. Sin embargo, el consejero por Huánuco aseveró que el hecho ocurrió a inicios de 2019 en una reunión con todos los consejeros por cuestionar la designación de Luis Briceño Jara como gerente, quien tiene una serie de denuncias por corrupción en Ucayali.

“¿Gracias a quién estas sentado allí?”, se le escuchar preguntar Alvarado a Ferrer, y este responde por Acción Popular. “¿Acción Popular?, no, papá. Acá me cuesta mi plata. Ahora vas a venir a cuestionar a una persona de corrupción (Briceño). ¿Le has probado?, ¿tiene sentencia”, reprende Alvarado al consejero.

Ante ello, Ferrer responde: “La gestión que usted realiza también va a empañar a nosotros como consejeros”, a lo que Alvarado contrataca: “Señor Ferrer, te has nombrado a un director de Energía y Minas, de Producción y a una tercera persona más. Eso es tu gestión. En mí no hay corrupción, te digo en la cara… No tengo por qué temer; no debo un sol a nadie”, recuerda Alvarado a Ferrer en dicho audio.

Según nuestras fuentes, en el 2019, Ferrer habría influido en la designación de Augusto Grandez Rodríguez como director de Energía y Minas, y de Marco Harold Jave Cardich, actual director de Producción.