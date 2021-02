A través de una serie de comunicados que emitieron autoridades huanuqueñas, expresaron su pesar por lo sucedido y ofrecieron apoyo total a familiares para poder traer el cuerpo del joven desde Colombia.

El primero en pronunciarse fue el Gobierno Regional que rechazó y lamentó los hechos de violencia que se han suscitado.

“Instamos a los órganos correspondientes de la representación del estado a nivel internacional, a brindar el apoyo necesario a la familia de Silvano Oblitas Cántaro Tolentino, en forma de apoyo legal para el inicio de las acciones en Colombia a fin de determinar los responsables y así como los trámites y gastos del retorno de nuestro conciudadano (o sus restos)”, reseña el documento del Gorehco.

En tanto la Municipalidad de Huánuco, expresó a través de una publicación que darán todo el apoyo necesario para repatriar los restos de Silvano.

“Condenamos todo acto de violencia contra las personas sea cual fuera su condición”, se lee en el texto.

En tanto, la Municipalidad de Amarilis recibió a los familiares del infortunado joven, donde el alcalde Pulgar se comprometió en apoyar en lo que esté a su alcance.

“Como muchos, vi el vídeo y me conmovió demasiado, es un acto despreciable. Me sumo al dolor de la familia y me comprometo a realizar las gestiones”, fueron las palabras del edil.

