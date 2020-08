Ayacucho FC empató y sigue en la cima de la Liga 1

Continuando con la octava jornada del Torneo Apertura, Ayacucho FC igualó por 1-1 ante Sport Huancayo en el Estadio Miguel Grau. Carlos Ross erró un penal a los 23′; sin embargo, el chileno abrió el marcador dos minutos después, aunque un autogol de Valoyes selló el 1-1.

En el Callao, Ayacucho FC anhelaba triunfar para afianzarse en el primer lugar; No obstante, en frente tenía a un Sport Huancayo que si ganaba, quedaba a dos puntos de la cima. En el primer tiempo, a los 23′, el volante Papa, en su intento de despejar, golpeó a Bazán y Joel Alarcón no dudó en cobrar penal a favor del ‘Rojo Matador’. Carlos Ross pidió el balón, pero Exar Rosales le adivinó la intención y le atajó el penal.

Dos minutos después, se invirtieron los roles. Exar Rosales erró en una salida, Carmona centró para Ross, quien con un testazo se tomó su revancha y abrió el marcador. Balta pudo aumentar la ventaja con un testazo, pero inexplicablemente mandó fuera el esférico. Los ‘Zorros’ tuvieron una clara chance en los pies de Olascuaga sobre el final de la primera parte, pero el exjugador de la ‘U’ remató totalmente desviado.

En el complemento, los ‘Zorros’ adelantaron sus líneas en búsqueda del empate y el anhelado gol llegó de la forma menos esperada. Carranza desbordó por la derecha, mandó un centro al área y el defensor Valoyes terminó anotando en propia puerta. A los 76′, el atacante del Huancayo, Morales desperdició una clara chance frente al arco y dos minutos después, el equipo de Wilmar Valencia se quedó con diez por expulsión de Giancarlo Carmona.

De ahí en adelante, no hubo ocasiones de gol y el 1-1 no se modificó. Ayacucho FC deberá esperar que mañana el Alianza Universidad no le gane al Atlético Grau para permanecer en la cima.