Ayer se sumaron más convocados a los trabajos en La Videna de cara a la fecha triple del próximo mes y todos manifestaron llegar con la ilusión de sacar buenos resultados.

La selección peruana tiene programados tres duelos en el mes de septiembre, pues deberá medirse ante Uruguay, Venezuela y Brasil para luchar por un cupo a la próxima Copa del Mundial que se llevará a cabo en Qatar.

Los futbolistas convocados por Ricardo Gareca y su Comando Técnico ya se vienen sumando a los trabajos en La Videna como Luis Advíncula, André Carrillo, Gianluca Lapadula, Christian Cueva, Miguel Trauco, Pedro Gallese.

“Yo estoy bien, estoy entrenando con mi club con bastante intensidad, aunque lamentablemente por llegar tarde, luego de la Copa América, ha sido complicado jugar de arranque; además, hay un compañero que está jugando muy bien en mi puesto, pero yo estoy esperando la oportunidad y, seguramente, cuando me toque, trataré de aprovecharla”, apuntó Miguel Trauco luego de bajar del avión que lo condujo de Francia a Lima.

Al ser consultado sobre su participación en esta fecha triple indicó: “Mi club me comunicó que todo está bien para que pueda jugar estos tres partidos de las Eliminatorias, pero posiblemente para la próxima fecha FIFA no sé si puedan presentarse algunas complicaciones”, aseguró el lateral izquierdo incaico para los medios.

Otro futbolista que dio declaraciones a la prensa fue el portero nacional Pedro Gallese: “No tenemos que desesperarnos. Perú siempre ha ido paso a paso, eso es lo que tenemos que hacer. Sabemos que tenemos que sumar y escalar, pero si nos desesperamos nos va a jugar en contra. Ya estoy recuperado al 100% y a disposición de la Selección”.

Por último, Luis Advíncula arribó al mediodía a suelo peruano y habló sobre la lesión que lo sacó del partido del último fin de semana: “Recién he llegado, yo me siento bien, pero acá me van a evaluar. ¿Si voy a jugar? Yo quiero jugar siempre, solo depende del entrenador”.

Sobre la necesidad que tiene la Selección peruana de sumar puntos en esta fecha triple de las Eliminatorias, el lateral nacional comentó que “no estamos bien en la tabla y tenemos que sumar la mayor cantidad de puntos posibles, eso lo tenemos muy claro”, finalizó.