Bajas para el partido Perú – Ecuador

La selección peruana tendrá dos bajas importantes para su compromiso ante Ecuador de mañana martes. Christian Cueva y Aldo Corzo recibieron su quinta tarjeta amarilla y quedaron inhabilitados. Además, el lateral izquierdo Marcos López salió lesionado. No obstante, el DT Gareca no dispondrá de Advíncula en vez de Corzo y de Trauco por López que son además los titulares. Por Cueva, el DT maneja varias alternativas y en general sus ausencias no se sentirán tanto.

El partido ante Brasil le dejó dos suspendidos a Ecuador de cara al encuentro ante Perú. El arquero Alexander Domínguez del Tolima, colombiano, y el delantero Enner Valencia de Fenerbahçe turco, con tarjeta roja y quinta amarilla ante Brasil. Valencia sería reemplazado por Michael Estrada del Toluca de México y Hernán Galíndez de la U de Chile, sería el reemplazante de Domínguez. Además, Ecuador no contará con Byron Castillo por acumulación de tarjetas y Luis Fernando León por lesión; en su reemplazo, el técnico Gustavo Alfaro llamó a José Cifuentes de Los Ángeles FC.

Como dato estadístico de enfrentamientos entre Perú y Ecuador, los cuatro últimos partidos tanto de eliminatorias como de Copa América los ha ganado la selección peruana ya sea de local o de visitante.