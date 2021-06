Barnechea: “No seré neutral y voy a votar por Keiko Fujimori”

El acciopopulista Alfredo Barnechea, sostuvo que en la segunda vuelta electoral, , votará por Keiko Fujimori, candidata presidencial por Fuerza Popular, aseverando que no se trata de una elección entre dos candidaturas, sino entre dos sistemas.

“Esta no es una elección entre dos candidaturas, sino entre dos sistemas: entre la democracia, por más imperfecta que sea, y un futuro con una dictadura comunista. En esta elección no se puede ser neutral y yo no voy a ser neutral. Yo voy a votar por Keiko Fujimori”, dijo.

Agregó que su voto no será incondicional y vigilará para que su gobierno no caiga en los trágicos errores de los dos gobiernos de su padre, además dijo que su “voto es por la democracia y la preservación de todas las libertades”.

Asimismo, Barnechea refirió que la bancada del partido Perú Libre, con el que Pedro Castillo intenta llegar a la presidencia, “está infestada de probados senderistas”.

Mencionó, asimismo, que el mismo “Castillo está ligado al Movadef, brazo político de Sendero Luminoso, y en el años 2017 quiso capturar y destruir al Sutep”. Además, sostuvo que Vladimir Cerrón está ligado a dirigentes de Sendero en el Vraem y que hay 249 miembros del Movadef inscritos en Perú Libre.