Bebé muere en el vientre de su madre por presunta negligencia médica

En Carlos Showing Ferrari

La profesora Marleni Moreno Rojas (39) denunció penalmente al médico Oliver Omar Navarro Escalera (47) por la presunta comisión del delito contra la vida el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio culposo, al haber actuado negligentemente causando la muerte de su bebé.

La madre de familia explicó que el pasado 1 de agosto fue referida del centro de salud Llicua hacia el Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari para ser operada y alumbrar a su bebé; sin embargo, el médico de turno no quiso atenderla, porque no tenía la prueba COVID-19, tomada ese mismo día, solo tenía la prueba del día anterior.

“Yo ya estaba lista para ser operada, pero el médico Omar Navarro me pidió la evaluación del COVID-19. Me dijo: “tienes que tener tu prueba de hoy”, y me mandó a Perú Corea, ahí se demoraron tres horas para darme el resultado, mientras tanto murió mi bebé”, manifestó entre lágrimas Moreno Rojas.

“Teniendo la posibilidad de poder tomarme el tamizaje en el Carlos Showing, no me sacaron la prueba y yo seguía con dolores, gritando, ya no sabía qué hacer, recién a la 1.00 p. m. me revisaron y mi bebé ya estaba muerta, ni aun así me hicieron ingresar, yo seguía gritando tirada en el pasadizo”, detalló la acongojada mujer.

Asimismo, Patricia Moreno Rojas (41) refirió que tuvo que pedir ayuda a la fiscalía para que pudieran atender a su hermana. “Por qué el doctor Navarro le mandó a mi hermana al Perú Corea a traer esa prueba, mi hermana, en todas las pruebas que se ha hecho salió negativo para CODIV-19, pero al doctor no le dio la gana de atenderla”, refirió indignada.

“Usted doctor (Navarro) no debe estar en ese puesto de salud. Yo hago un llamado al Ministerio de Salud, a las autoridades de Huánuco, ese médico debe ser destituido inmediatamente. A cuántas madres gestantes dejará afuera esperando llorando”, cuestionó Patricia muy indignada.

“No es justo lo que han hecho con mi hermana, mi sobrina era una criatura que tenía el derecho a vivir, usted (Navarro) le ha quitado ese derecho, y no es justo, todos la esperábamos con mucho amor”, manifestó llorando la familiar.