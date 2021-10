Guido Bellido, congresista de Perú Libre y expremier, reiteró que la posición de su partido es clara respecto a negarle el voto de confianza al Gabinete Ministerial de Mirtha Vásquez, expresando que a nivel de bancada aún no hay una postura definida.

Remarcó que la definición de la posición final de la bancada podría darse a través del debate y votación, o dejando a los integrantes del grupo elegir libremente entre dar o negar la investidura al Gabinete Vásquez.

“La cuestión de confianza está clara para nosotros. Sin embargo, a nivel de bancada todavía no está definido porque no todos los que están son del partido. Y eso hay dos opciones. Reitero, venimos diciendo que optemos por cada quien tome la decisión a conciencia de respaldar o no respaldar. O debatir, agotar el debate, someter a votación y ajustarnos minorías a mayorías”, sostuvo.

Sin embargo, Bellido consideró que, si el tema entra debate al interior de la bancada, debe pesar el acuerdo tomado en la asamblea del partido, que es negarle el voto de confianza al Gabinete.

“Por el momento lo que hay son posturas a nivel de bancada, personales, individuales, criterios y fuera de la bancada, a nivel de partido, hay consensos porque la máxima instancia que es la Asamblea han determinado no dar el voto de confianza, y eso va a tener que pesar en el momento del debate”, añadió.

El parlamentario reiteró que su posición personal es respetar los acuerdos partidarios y votar en contra del voto de confianza.