Bellido sobre Boluarte: “Si no me siento bien en un lugar, agarro mis cosas y me voy”

Nuevamente Guido Bellido congresista de Perú Libre se refirió al pedido de expulsión de Dina Boluarte del partido oficialista. El expermier opinó que el partido no ganó las elecciones por una o dos personas sino por el trabajo en la campaña. En esa línea, mencionó que debería alejarse de la agrupación.

Recordemos que Dina Boluarte criticó a Vladimir Cerrón y sostuvo que Pedro Castillo y ella fueron usados por Perú Libre para pasar la valla en las elecciones. Esto a raíz de una declaración de Cerrón. Sus palabras generaron que legisladores oficialistas pidan el alejamiento de la vicepresidenta.

Luego de que el partido de gobierno criticara la designación de Mirtha Vásquez como jefa de Gabinete y se habla de un potencial alejamiento de Castillo con Vladimir Cerrón, ahora la vicepresidenta también parece tomar distancia de Perú Libre. Boluarte evitó referirse al tema recientemente.

“Creo que siempre es bueno, donde no me quieren, donde no me siento bien, agarro mis cosas y me voy. Creo que tiene que tener un poco de autoestima… Creo que es importante, esto es una decisión personal”, señaló a la prensa.

Cabe mencionar que 16 congresistas de Perú Libre no dieron el voto de confianza al gabinete presidido por Mirtha Vásquez y del que Boluarte forma parte.