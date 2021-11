Beneficios de la avena para tratar la artritis

La avena es un alimento con múltiples nutrientes esenciales para la salud del cuerpo. Sin embargo, ¿también puede ayudar a aliviar las molestias producidas por la artritis?

La artritis es una enfermedad que no tiene cura, pero existen muchos medicamentos que el especialista puede indicarnos para el alivio de los síntomas y la mejora de la calidad de vida, e, incluso, para frenar la evolución de la enfermedad. Entre ellos, se encuentran:

AINEs : antiinflamatorios no esteroideos, como el naproxeno.

Corticosteroides , como la prednisona.

Medicamentos antirreumáticos modificadores de la enfermedad , como el metotrexato o la leflunomida.

Agentes biológicos, como el etanercept o el infliximab.

La avena alivia el dolor de la artritis

La avena es uno de los alimentos más nutritivos que existen dentro de la naturaleza. Es rica en fibra, proteínas, folatos, y minerales como el magnesio, el zinc, el potasio, y el fósforo. Podemos verlo en el artículo Avena sativa (Oat), a potential neutraceutical and therapeutic agent: an overview.

Ahora, la razón por la cual la avena puede ayudar a tratar la artritis se encuentra, sobre todo, en sus propiedades antiinflamatorias, brindadas por las avenantramidas, como indica el artículo Avenanthramides and nutritional components of four mexican oat (Avena sativa L.) varieties. Por otra parte, gracias a su elevado índice en tiamina y otras vitaminas del grupo B, la avena es perfecta para relajar y desinflamar los tejidos que rodean las articulaciones y aliviar las molestias.

Asimismo, al tener un alto contenido de compuestos fenólicos y vitamina E, un compuesto antioxidante capaz de combatir y proteger al organismo de los radicales libres, se considera que la avena puede contribuir positivamente al tratamiento de la artritis. En esto, los beta-glucanos de la avena tienen un papel fundamental también, como muestra el artículo Antioxidant properties of yeast (1→3)-β-d-glucan studied by electron paramagnetic resonance spectroscopy and its activity in the adjuvant arthritis.

Algunos beneficios en detalle

Otro aspecto interesante, que también ponen de manifiesto los artículos científicos mencionados anteriormente, es que la avena se alza como un maravilloso diurético natural; con lo cual, sirve para tratar la retención de líquidos y la hinchazón. Tampoco podemos olvidar su elevado índice en fibra. Gracias a ella, se facilita la labor del intestino y se produce la correcta eliminación de los desechos.

2 formas sencillas de aliviar la artritis con avena

1. Desayuna avena

Es importante que consumas avena a diario para poder obtener todos sus beneficios. En especial, si quieres aliviar la artritis por todos los frentes posibles. Algunas consideraciones que debes tener en cuenta son las siguientes:

Nunca mezcles avena con leche animal. La leche de vaca, debido a sus componentes grasos y especialmente grasas saturadas, puede aumentar un poco la inflamación del tejido adiposo y no es recomendable si padeces artritis, como indica la Arthritis Foundation. Puedes mezclarla con bebidas vegetales o zumo de naranja, por ejemplo.

El mejor modo de consumir avena en tu desayuno es mezclándola con manzanas o plátanos. Y no olvides nunca incluir un poco de miel, ya que es una fuente natural de antioxidantes, como indica la investigación publicada en 2019 en la revista Nutrition & metabolism. ¡Es ideal para mejorar la artritis!

2. Mímate con estas bolsas de avena

Ingredientes

1 taza de avena (100 g).

1/2 vaso de agua (125 ml).

2 cucharadas de miel de abejas (20 g).

1 cucharada de harina de avena (10 g).

Preparación Colocamos el agua y la avena en una olla y la calentamos. Agregamos la miel y removemos hasta obtener una mezcla homogénea. Debe quedar lo bastante espesa para poder aplicarla ahí donde tengamos el dolor articular. Aplicamos sobre la piel y dejamos actuar durante 20 minutos. Finalmente, retiramos con agua fresca.