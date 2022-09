Bermejo: Congreso no conseguirá votos para vacar a Pedro Castillo

El congresista de la bancada Perú Democrático, Guillermo Bermejo, señaló que la oposición no podrá conseguir los votos para vacar al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones.

“Están lejos de eso, no lo van a lograr. Te has dado cuenta lo que hacen ellos, ya bajaron la cabecita los que el año pasado eran francotiradores y se han conseguido unos nuevos”, sostuvo el controvertido congresista.

Al ser consultado sobre la percepción de la ciudadanía en relación a las seis investigaciones fiscales contra el mandatario, el legislador respondió que no hay estallido social en las calles.

“¿Tú ves estallido social en las calles?, no verdad. ¿Tú ves movilizaciones multitudinarias como hubo contra (Manuel) Merino, contra (Alberto) Fujimori? no verdad. Lo que les falta (a la oposición) es pueblo. No tienen pueblo, ellos tienen encuestas, ellos tienen prensa”, puntualizó Bermejo.