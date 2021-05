Violeta Bermúdez, titular del Consejo de Ministros consideró que “felizmente y favorablemente” el Pleno del Congreso de la República rechazó el último jueves la moción de censura planteada contra el presidente, Francisco Sagasti.

Asimismo, sostuvo que “no es momento de generar inestabilidad política”, ya que el país requiere “tranquilidad” debido a que estamos a pocas semanas de un nuevo proceso electoral el 6 de junio.

“No es momento de generar inestabilidad política, y a portas de una segunda vuelta electoral. Sinceramente me parece que este tipo de propuestas no debería tener cabida. Necesitamos tranquilidad. Estamos en una pandemia muy severa”, declaró.

Bermúdez aseveró que el Perú necesita continuar luchando para reducir los contagios de coronavirus (COVID-19).

“Si bien tenemos una noticia positiva que ayer dio el ministro de salud (Óscar Ugarte) sobre la reducción de contagios, los fallecimientos todavía siguen siendo altos. Nosotros somos un equipo que está abocado en la atención a la pandemia”, acotó.

En esa misma línea, señaló que no se puede afirmar que el Gobierno no tomó medidas concretas frente a la pandemia.

“Cuando ingresamos a finales de noviembre de 2020, no había ninguna vacuna comprada. Todos los contratos de adquisición de vacunas fueron firmados por el gobierno de transición y emergencia. Hasta la fecha, tenemos aseguradas más de 60 millones de dosis”, resaltó.

En otro momento, la presidenta de la PCM negó los cuestionamientos planteados contra el jefe de Estado sobre presuntos vínculos en el caso Vacunagate.

“No podemos levantar injurias contra las personas, ni falsos testimonios. No pueden decir que somos encubridores del señor Vizcarra. El señor Sagasti no estaba en el gobierno cuando el señor Vizcarra gobernada. Eso es una cosa que no se sustenta. El señor Sagasti era congresista cuando el señor Vizcarra estaba en el Ejecutivo”, agregó.

