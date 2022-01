Boluarte afirma que no respalda ideario de Perú Libre y Cerrón la cataloga de “oportunista”

La titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, reveló que no respalda lo expuesto en el ideario del partido izquierdista Perú Libre.

“Yo nunca he abrazado el ideario de Perú Libre. En campaña lo que hemos dicho es que queremos un sistema universal de salud, queremos hacer de la educación una más cerca a la realidad peruana”, manifestó en una entrevista.

Asimismo, señaló que no considera que necesiten de líderes como Vladimir Cerrón y Verónika Mendoza para impulsar el tema de la asamblea constituyente.

“Acá no hay líderes políticos que necesariamente tengan que encaminar el tema de la asamblea constituyente. Cuando nosotros caminamos a nivel nacional, lo que el pueblo dice es nueva Constitución. Es el mismo pueblo quien va a plantear y pedir. No necesitamos de líderes”, remarcó.

Reacción

Tras conocerse las declaracion de la vicepresidenta Dina Boluarte, el fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, arremetió con Boluarte y la catalogó de oportunista.

“Máxima expresión del oportunismo: Dina Boluarte: “Mire, yo nunca he abrazado el ideario de Perú Libre”, escribió en sus redes sociales Cerrón.

Pero eso no fue todo. Tras ello, el sentenciado por corrupción le dedicó otro tuit y sostuvo que no sabe “por qué, pero Dina Boluarte me recuerda al filósofo Hipócrates”.