Boluarte pidió a Bellido dejar “esa revancha de que ya no es premier”

La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, insto a Guido Bellido a que piense en el Perú y que deje de lado su “revancha” tras dejado de ser Premier.

“El señor Guido Bellido tiene que pensar en el país y no en esa revancha política de que ya no es premier y ahora está haciendo grupo con algunos de la bancada de Perú Libre y no quiere dar voto de confianza”, señaló.

Remarcó que cuando se adelantan opiniones no se piensa en la estabilidad económica del país y que se es “irresponsable”.

En tal sentido dejó un pedido expreso a Bellido. “Al señor Guido Bellido lo llamo a la reflexión, que piense en el país. La única forma de solucionar los problemas de la patria es llamar a la unidad”, acotó.

En otro momento, sobre las declaraciones del presidente Pedro Castillo y el Gas de Camisea. Apuntó que el tema se aclaró y que se deberá conversar para lograr la masificación del hidrocarburo.

“El presidente aclaró y dijo que el tema de Camisea vamos a conversar(lo), para poder enfrentar de manera seria que el gas llegue a toda la población peruana. Hay que sentarnos a conversar, saber conversar sobre la mesa”, puntualizó la vicepresidenta.