Bordadores de trajes de Los Negritos perdieron cerca de 50 mil soles durante 2020

Ante la actual coyuntura que pone en riesgo la salida de los negritos de Huánuco el presidente de la Asociación Regional de Artesanos Bordadores, Clérigo Ventura Casimiro afirmó que durante el 2020 más de 100 artesanos dedicados exclusivamente, al diseño de vestimentas costumbristas perdieron más de 50 mil soles (por empresario) de ganancia por contexto de la pandemia.

“Desde el año pasado hemos estado solicitando apoyo a nuestras autoridades, pero lamentablemente no se ha dado. Esta pérdida económica no solo afecta a los artesanos, nos afecta a todos si es que no se reactiva la danza de los negritos”, enfatizó Ventura Casimiro.

Asimismo, alertó que de volver a suscitarse una posible cancelación de la danza afectaría nuevamente el capital de la mayoría de artesanos bordadores de la colorida vestimenta de los Negritos de Huánuco, quienes invierten alrededor de S/20 000 a S/30 000, solo en mercadería.

“Esto implicaría un duro golpe económico para los artesanos de la región que se dedican a la bordadura y elaboración de los trajes de los danzantes. Asimismo, empresarios del rubro de servicios turísticos se verían afectados”, aseveró.

Por su parte, el gerente de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Huánuco (GRH) Aldo Reyes Viviano, manifestó que la problemática es netamente responsabilidad de los gobiernos locales, siendo los únicos organismos en autorizar dichos acontecimientos.

“Yo no me opongo a que salgan, pero el gran problema es el comportamiento de la población, he visto que algunas cofradías, que de manera responsable lo están postergando, pero hay otros que exigen la salida”.