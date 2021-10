BREVE ANÁLISIS SOBRE LA RATIFICACIÓN DE JULIO VELARDE COMO PRESIDENTE DEL BCR

Escrito por: Edu Acosta

Este último sábado dos de octubre, diversos medios de comunicación nos dieron los buenos días con una noticia bastante alentadora, ya que según lo que ellos mencionaban, el presidente Pedro Castillo habría decidido ratificar al economista Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva (BCR), una noticia ampliamente esperada por la gran mayoría de peruanos.

Sin embargo, ¿Realmente la mayoría de peruanos saben quién es Julio Velarde?, ¿Verdaderamente todos entienden por qué es tan ‘importante’ para la economía del país? ¿De verdad la gran mayoría conoce los resultados de su gestión al mando del BCR? Por supuesto la respuesta es que no, no obstante, a pesar de que son muy pocos los que realmente entienden lo que Velarde representa para nuestra economía, su ratificación como presidente del BCR se ha vuelto de vital importancia en este escenario postpandemia, y más aún, si consideramos el actual contexto de incertidumbre política.

Si revisamos el currículum de Julio Velarde, observaremos que es bachiller en economía de la Universidad del Pacífico, con Maestría y estudios de Doctorado en Economía en la Universidad de Brown, Estados Unidos y Estudios Avanzados de Economía en el Instituto de Economía Mundial de Kiel, Alemania. Ha sido presidente del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú desde octubre de 2006, y es ampliamente reconocido a nivel internacional por haber sido premiado como Banquero Central del Año a nivel global en 2015 y Banquero Central de las Américas el año 2020. Sin embargo, para el Perú Julio Velarde es mucho más que solo eso. En nuestro país, su nombre se ha convertido en sinónimo de estabilidad económica y su apellido es garantía de bienestar.

Hace días escuchaba a un economista, de nombre Ramón Ramírez, que denostaba la posibilidad de que Julio Velarde continuara al mando del BCR, aludiendo no solo que su gestión no ha sido tan positiva como la mayoría sostiene, sino que ha estado inundada de múltiples actos de corrupción. Así como él, durante los últimos meses han salido múltiples opinólogos, políticos y economistas sosteniendo en relación a Velarde que “nadie es indispensable” y que los resultados de su gestión no son tan positivos como se dice; sin embargo, lo primero ha sido recientemente desmentido en la práctica, al observar los efectos que su posible salida provocó en la economía durante los últimos meses, y lo segundo es fácilmente rebatible al observar el desempeño de tuvo nuestra economía durante su periodo a cargo del BCR.

El Perú ha sido uno de los países más estables y de mejor desempeño en la región durante el tiempo en funciones de Velarde. Así pues, en relación al crecimiento, mientras Velarde ejerció como presidente del BCR, entre el 2006 y el 2013 nuestro país alcanzó un crecimiento promedio anual del PBI de hasta 6.0%, para luego reducirse a 3.1% durante los años 2014 y 2019. Con respecto a la tasa de inflación, entre el 2006 y el 2019 ha fluctuado entre los 0.2% y 6.9%, con una tasa promedio de 2.8%, ubicándose dentro del rango meta de 1% a 3%. Finalmente, en relación al tipo de cambio, el sol peruano se ha mostrado como una de las monedas que ha experimentado la menor volatilidad en los últimos 15 años frente a sus pares de la región al operar en una cotización cercana a los S/ 3.20 (antes de la pandemia).

Por consiguiente, hoy en día no solo podemos referirnos a Julio Velarde como un gran profesional capaz de estar al frente del Banco Central de Reservas, sino que es posible hablar de él como una gran marca, una garantía de que por más complicadas que estén las cosas en nuestro país en materia política, bajo su cargo la estabilidad de nuestra economía está más que garantizada.