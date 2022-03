Bruno Pacheco, exsecretario del palacio presidencial, ha asegurado que no evadirá la justicia y que está dispuesto a cooperar con el Ministerio Público en las diversas investigaciones que enfrenta.

Aseguró que sus derechos fueron vulnerados porque no se le proporcionaron los expedientes fiscales para preparar su defensa. También dijo que explicó el origen de los $ 20 000 encontrados en el baño de Palacio de Gobierno.

“Yo no estoy huyendo de la justicia porque yo y el gobierno he podido cooperar con la Fiscalía. Si la Fiscalía me dice que me vaya ahora, me voy ahora”, dijo.

“Lamentablemente, estoy siendo atacado por todos lados, hasta los fiscales están en mi contra, ni siquiera me han dado la carpeta. ¿Cómo voy a poder hacer mi defensa? Están violando mis derechos (…) Yo ya hice una declaración jurada explicando la procedencia de los 20 mil dólares. Más no puedo decir por qué eso ya está en la Fiscalía”, añadió.