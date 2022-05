El presidente de la Junta Vecinal “Héroes Huanuqueños del Parque Tabaco”, Pedro Torres Mayta, aseguró que las cámaras de videovigilancia no estarían funcionando al 100%. Pese a las versiones oficiales de la Municipalidad Provincial de Huánuco, que asegura su idóneo funcionamiento.

“Las cámaras, según el informe del señor alcalde provincial, sí están funcionando, pero al parecer estas cámaras no están funcionando al 100% por motivos de presupuesto”, afirmó.

Torres Mayta aseguró que, de acuerdo al proyecto elaborado, estas cámaras de videovigilancia deben implementarse con los serenos y con los técnicos especialistas en el monitoreo de las cámaras del observatorio. Sin embargo, en la práctica eso no estaría ocurriendo.

“Al parecer el municipio no está cubriendo hasta la actualidad el presupuesto que se debe designar para estas cámaras. Por eso es que hoy día vemos que las cámaras no están funcionando como deberían. Por ejemplo, esas cámaras, a través de las bocinas, deberían advertir cuando el transportista está mal estacionado y no se está cumpliendo”, precisó.

Por último, el presidente de la junta vecinal se mostró escéptico por el funcionamiento total de dicha obra de seguridad que supera los 13 millones de soles y que sería un desatino su abandono.

“Lo que necesitamos es que el señor alcalde, a través de su gerencia de presupuesto, nos indique si ya han destinado el 100% de lo que requiere estas cámaras, para que sirva al pueblo porque la inversión que se ha hecho pasa los 13 millones de soles”, dijo.