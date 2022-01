Canciller: Hay seguridad jurídica en el Perú para las inversiones

El canciller Óscar Maúrtua ratificó que existe seguridad jurídica en el Perú para las inversiones. Resaltó que no ha habido ninguna norma que altere las características de los contratos en ese sentido.

El titular de Torre Tagle dio esta respuesta tras ser consultado sobre los conflictos sociales en nuestro país y las proyecciones en esta materia de cara al 2022.

“¿Usted ha sabido de alguna norma que altere las características de los contratos, de las normas al respecto? No, no ha habido ninguna, hay seguridad jurídica (en el Perú). Lo he dicho en muchos foros, lo he reafirmado en muchos foros”, sostuvo en entrevista con Radio Nacional.

Previamente, el ministro de Relaciones Exteriores destacó los récords que ha tenido nuestro país a nivel económico y en ese sentido mencionó que somos la economía más sobresaliente a nivel de Sudamérica.

“La inversión privada alcanzó la tasa de crecimiento del 34.5%, la más alta desde 1994”, señaló Maúrtua de Romaña.