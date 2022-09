Candidato Antonio Pulgar recorrió Feria Agropecuaria de Ambo

Realizó visita junto con la consejera Martha Nieves Inocente

El candidato regional, Antonio Pulgar, por el movimiento político Mi Buen Vecino, visitó la provincia de Ambo, donde recorrió la Feria Agropecuaria de Ambo junto con la consejera regional, Martha Nieves Inocente.

Tras su llegada, Pulgar fue bien recibido por los vecinos de Ambo, quienes le mostraron su apoyo y respaldo a su postulación política.

Una de las autoridades que mostró su apoyo al líder de Mi Buen Vecino fue la consejera por la provincia de Ambo, Martha Nieves Inocente.

Cabe precisar que la consejera proviene del centro poblado de Sacsahuanca y es representante de las comunidades campesinas. Sin embargo, con la humildad que la caracteriza se sumó a la ola verde de Mi Buen Vecino.

Junto con Martha Nieves, el candidato regional visitó la Feria Agropecuaria Ambina.

El Cuyo evento reúne a cientos de comerciantes formales e informales de los diferentes centros poblados.

Durante su paso, la gente mostró su cariño y estimación a Antonio Pulgar, quien aprovechó para anunciar algunas obras que realizará tras ganar las elecciones este domingo 2 de octubre.

“Como no podría estar más contento, si el pueblo me recibe de la mejor manera, me saluda, me brinda y la confianza y por supuesto también me aconseja. Hoy, en esta feria, veo gente del campo que trae sus productos y tendrá nuestro apoyo desde el primero de enero del 2023”, prometió Pulgar.