CARA A CARA

Yulisa ‘Pequeña’ Ambicho: “El fútbol femenino gana poco a poco un nombre a nivel mundial”.

Durante muchos años, se dijo que el fútbol solo era para los varones, pero, con el pasar del tiempo, se rompieron esos paradigmas. En la actualidad quedó demostrado que también hay talento en el fútbol femenino. Hoy presentamos a Yulisa Ambicho, que tuvo que dejar su natal Chinchavito para ganarse un nombre en el fútbol femenino a nivel de Huánuco.

– Cuéntanos sobre tus inicios, Yulisa.

– Bueno yo, desde que tuve uso de razón, estuve ligado al mundo del deporte. Cuando estaba en la escuela jugaba al vóley y participaba en diversos campeonatos, pero también practicaba el fútbol con mis compañeros.

– Mencionas que iniciaste en Chinchavito: ¿Hay chicas que juegan al fútbol en ese lugar?

– Sí lo hay, pero no sobresalen porque no ven al fútbol de manera profesional, lo consideran solo como un pasatiempo; la única que sobresalió fui yo, aunque nada fue fácil.

– ¿Cuál fue el primer campeonato en el que participaste?

– En el año 2013, hubo un campeonato en el que llegaron equipos de Tingo María y Huánuco, en aquel campeonato me quedé admirada por el juego de Fresita Rojas, que actualmente es mi compañera, tiene un gran talento que lo demuestra en cada juego.

– Luego de ese campeonato: ¿Cuál fue tu primer club donde jugaste?

– El 2015, llegué al León de Huánuco, vine como refuerzo, pero fue un gran desafío estar en el equipo crema.

– Nos podrías contar alguna anécdota de cuando jugabas en el León de Huánuco.

– Bueno, recuerdo mucho el viaje que hicimos hacia Nuevo Horizonte (Tocache), fue mi primer viaje a un lugar lejano, fue muy emocionante, fue una bonita experiencia que pasé con las chicas en aquel viaje.

– ¿Fue ahí tu debut?

– Sí, ahí fue donde debuté en el ámbito futbolístico, tenía 16 años y fue algo emocionante aunque lleno de nervios. (Risas).

– ¿Hubo alguien que te aconsejara antes del partido?

– Recuerdo que Yanina Llanto me iba hablando en todo el camino hacia Nuevo Horizonte, me pedía que no tuviera temor, que ellas confiaban en mi persona; luego algunas chicas más me aconsejaban, me pedían que fuera fuerte mentalmente.

– ¿Cuál fue el primer acto que realizaste cuando ingresaste al terreno de juego?

– (Risas) Con los nervios que tenía en ese momento, lo primero que hice fue patear el balón a como dé lugar pero hacia adelante, ya que mi posición es de zaguera central y marcadora izquierda, hice un buen partido y desde esa vez me gané un puesto de titular en el equipo. Inicié con el pie derecho, aunque soy zurda. (Risas).

– En referencia a tu puesto de juego: ¿Admiras a algún jugador nacional?

– Admiro mucho a Miguel Trauco, porque juega en mi posición y lo hace muy bien, tiene muy buenos pases largos, sabe desempeñarse en el puesto. Es mi ejemplo cuando juego.

– ¿Cuál es tu perfil como jugadora de fútbol?

– Soy muy aguerrida, no me gusta perder y siempre doy todo por el equipo donde juego, como capitana me gusta animar a mis jugadoras y aconsejarlas.

“MI META ES LLEGAR A UNA ETAPA NACIONAL”

– Como capitana: ¿Eres de hablar mucho o no?

– Aun así sea capitana o no, me gusta hablar mucho con las chicas, darles ánimos, trato de ponerme en el lugar de ellas para así entender su situación.

– ¿Cuál fue el segundo club donde jugaste?

– En 2016 se creó un nuevo club llamado ‘Team Soccer’, con las chicas llegamos a ser campeonas, en la final jugamos con el León de Huánuco y fue un partido muy difícil, fue peleado de principio a fin; considero que fue uno de los partidos más difíciles que pude jugar hasta ahora.

– ¿Cómo decides salirte del club ‘Team Soccer’?

– El 2018 jugamos contra el equipo ‘Botica 24 horas’ de Ambo y nos eliminamos, pero ellos me llevaron como refuerzo para jugar las siguientes etapas de la Copa Perú del fútbol femenino, de esa manera fue que salí del club. Pero si tuve bonitas experiencias con el club, me considero hincha de Team Soccer.

– El 2019 quedaron cerca de llegar a la Etapa Nacional de la Copa Perú femenina: ¿Qué enseñanzas te dejó ese certamen?

– En cada partido trato de aprender algo, el año pasado aprendí a tener más confianza en mí misma, a que yo podía hacer más de lo que jugaba, a liderar mejor a las chicas, en sí aprendí mucho.

– ¿Tuvieron algún método de preparación previa a los partidos?

– Sí, Radio Pulsar de Ambo y el programa Vivenciando el Deporte de Huánuco transmitían los partidos y antes de jugar mirábamos nuestros desempeños y en base a eso mejoramos, siempre dimos todo de nosotras.

– Llegar a una Etapa Nacional es un reto para ti entonces…

– Así es, este año teníamos planeado entrenar desde enero para poder llegar bien al campeonato, pero esta pandemia nos restringe de todo, mi meta es llegar a jugar una Etapa Nacional.

– ¿Tienes admiración por alguna jugadora de la Etapa Nacional?

– En sí admiro a dos jugadoras (Risas). Admiro a Cindy Novoa y a Geraldine Cisneros, ambas son muy buenas jugadoras, tienen un estilo de juego diferente al resto, y se ganaron un puesto en la Selección peruana de fútbol femenino.

– ¿Qué enseñanzas te dejó el fútbol?

– El fútbol me dio y me enseñó de todo, lloré de alegría y de tristeza, me costó mucho llegar hasta donde estoy, aprendí que todo esfuerzo tiene una recompensa, en un terreno de juego vas a encontrar a todo tipo de personas, te van a insultar, criticar; pero eso no es impedimento para que se salga adelante.

– ¿Tienes algunas palabras para la población huanuqueña en este mal momento?

– Sí, este año nos quitó muchos sueños, anhelos, pero debemos mostrar unión ante cualquier problemas, todo se puede recuperar menos la vida. No esperemos a que se nos muera algún allegado para cuidarnos, tomemos consciencia de nuestros actos.