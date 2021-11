La propuesta del uso del carnet de vacunación para los ciudadanos que viven en Huánuco y que deseen acceder a algún servicio, ya sea público o privado, ha generado muchas reacciones.

El gerente de Desarrollo Social, Eco. Aldo Reyes, propuso ante el Consejo Regional que se adopte la medida. Asimismo, por parte del gobierno central, a través del Decreto Supremo N° 168-2021-PCM en la que fija, rige, y hace de obligatorio el uso del carnet de vacunación a partir del 15 de diciembre de este año. Por ejemplo, se necesitará carnet de vacunación para ingresar a todos los establecimientos cerrados como centros comerciales, bancos, mercados y supermercados, templos, etc. Los conductores y cobradores de medios de transporte y delivery no podrán realizar el servicio. Y también los que laboren dentro de una empresa con más de diez empleados no podrán trabajar de manera presencial.

Asimismo, para las personas mayores de 45 años a más que quieran viajar de una provincia a otra, deben contar con el carnet de vacunación. Es muy probable que ésta vaya disminuyendo.

Para algunos, estas son medidas que vulneran sus derechos y su libre movilidad, sin embargo, hay que entender que estamos atravesando por una situación sin precedentes. El virus representa alta peligrosidad para todos nosotros, y si bien es cierto que no es obligatorio vacunarse, tampoco nadie tiene el derecho de infectar a otra persona con la COVID-19. Más aún si se trata de una persona que no está vacunada y representa un mayor riesgo de contagio.

Por otro lado, es importante que se refuerce el trabajo de sensibilización por parte de la Diresa. Se necesita un trabajo muy agresivo del uso del carnet de vacunación y con ello se estará orientando a la colectividad y dándole las facilidades y orientando dónde y cómo adquirir este documento.

Si bien es cierto que nuestra costumbre informal es proclive a no cumplir las leyes, porque buscamos por lo general arreglar las cosas por lo bajo, ya es tiempo de cambiar. Cumpliendo estas medidas nos estamos cuidando a nosotros mismos y a nuestros seres queridos.

La persona que no se quiera vacunar, tendrá que estar en domicilio, para evitar contagiarse y sobre todo, contagiar a otros.

La pregunta está en ¿Qué hacer con los que incumplen la normativa? Se tiene que poner una fuerte sanción para estas personas.