Julio César Castiglioni, abogado integrante del equipo jurídico de Fuerza Popular, afirmó que el partido puede presentar una acusación constitucional contra el presidente Francisco Sagasti por la decisión del Ejecutivo de rechazar el pedido de auditoria.

“Twitter ha sido el medio por el que se contestó. No es la forma, porque la señora Fujimori presentó un escrito. Contesta el ministro de Justicia, quien es el responsable de asesorar al presidente en temas de justicia. A él no estuvo dirigido [el pedido], estuvo dirigido al presidente. La dirigencia de Fuerza Popular debe presentar una acusación constitucional por abdicar a sus funciones de presidente. Es una decisión que le corresponde tomar al cuerpo directivo, más no a nosotros los abogados. Como digo, se puede presentar una acusación”, dijo Castiglioni.

“No le pedimos al presidente que resuelva, sino que dé trámite. Estamos diciéndole que haga de mesa de partes, porque es un Estado el que se dirige a la OEA. Él no iba a resolver”, añadió.

En un oficio enviado a la candidata de Fuerza Popular por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Vega, se precisa que el Poder Ejecutivo y el Presidente de la República no pueden intervenir en el proceso electoral atendiendo un pedido realizado por una de las fuerzas políticas participantes.

