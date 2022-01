Castillo: “Agotaremos todas las vías legales para cambiar la Constitución”

El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, mantiene presente su propuesta de campaña electoral de cambiar la constitución, por lo que sostuvo que agotará todas las vías legales para cambiar el texto constitucional.

En ese sentido, Castillo Terrones aseveró que el Gobierno Nacional acudirá al Tribunal Constitucional (TC) si es que el Congreso de la República aprueba por insistencia el texto que le pone límites al referéndum.

“Vamos a agotar todo lo que corresponde al gobierno en el marco de la norma, de lo que manda la Constitución actual. En esa perspectiva está que apelemos al Tribunal Constitucional”, señaló el jefe de estado durante una entrevista en un reconocido semanario peruano.

Agregó que, si el TC no les da la razón, será el Congreso el que asuma la “responsabilidad” de “cerrarle las puertas a la voluntad de la gente”.

“Si el Congreso quiere cerrarle las puertas a la voluntad de la gente, esa será su responsabilidad. Siempre hay que estar en sintonía con el pueblo”, aseguró Castillo.

En otro momento, el mandatario reiteró que jamás ha pasado por su cabeza cerrar el Parlamento.

“Jamás pasó por mi cabeza esa posibilidad. (…) Lo que el Perú tiene que entender es que seguir en la confrontación no es algo que nos conviene. Quebrar el equilibro de poderes no soluciona nada, a pesar de que mucha gente, en mis viajes a provincias, me sigue pidiendo que cierre el Congreso”, puntualizó.