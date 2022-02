Castillo: “En mi Gobierno no quedará ningún alumno sin matrícula”

El jefe de estado, Pedro Castillo, aseguró que en su Gestión ningún niño se quedará sin matrícula escolar ni fuera del sistema educativo.

“En mi Gobierno no quedará ningún alumno sin matrícula. Los niños no pueden estar fuera de la escuela, del sistema educativo. Muchas veces nos han dicho que debemos combatir la deserción escolar, pero los niños no son los desertores; hay que recuperar a esos niños”, expresó.

Bajo esa línea, desde Amazonas el presidente señaló que el país no puede cumplir otro centenario de vida independiente con casi tres millones de ciudadanos analfabetos.

“Debemos terminar con esa triste realidad”, expresó el mandatario a la población reunida en la plaza de Chachapoyas, donde anunció que la tercera semana de marzo se instalará el Muni–Ejecutivo en esa ciudad.