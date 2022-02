Castillo: “Vamos a sacar a las Fuerzas Armadas para combatir al delincuente”

Pedro Castillo Terrones, presidente de la República señaló que las Fuerzas Armadas apoyarán a la Policía Nacional en el combate a la delincuencia común porque “no todo es responsabilidad de la policía”.

“Pido al señor ministro del Interior que coordinemos con el Ministerio de Defensa no solamente para tener a la Policía, porque no todo es responsabilidad de la Policía. Vamos a sacar a las Fuerzas Armadas para combatir de una vez por todas al delincuente chico y al delincuente grande. No podemos frenarla de otra forma si no hacemos una tarea conjunta”, expresó.

Durante estas declaraciones estuvo presente el ministro del Interior Alfonso Chávarry y el comandante general de la PNP Vicente Tiburcio.

Asimismo, Castillo agregó que la Policía Nacional “sí tiene la capacidad” de resguardar la seguridad ciudadana, pero tendrá mayores recursos cuando se organice con los miembros de las Fuerzas Armadas y los municipios para luchar contra ese flagelo.

En tanto, el ministro del Interior Alfonso Chávarry fue consultado sobre el tema, donde señaló que, “entiendo que el presidente ha indicado que va a sacar a la fuerza armada para hacer un trabajo conjunto con la Policía Nacional, acá en Lima y Callao que se ha declarado el estado de emergencia”, dijo.

Chávarry recordó que también había el pedido de su antecesor, Avelino Guillén, para que además se declare en emergencia otras ciudades como Trujillo, donde también “se requiere sacar a las Fuerzas Armadas”.