Cesar Torres fue separado del cargo de director de la Diresa

Cesar Torres fue separado del cargo de director regional de Salud; sin embargo, informó que seguirá ejerciendo funciones en el Gobierno Regional.

Al preguntársele su opinión sobre la separación del cargo y sobre el nuevo director, afirmó que no le corresponde emitir opinión. “Señores, no puedo yo responder temas que no están en mi ámbito. No puedo hablar de personas que no me toca a mí informar”, expresó.

Aunque no informó qué cargo ocupará a partir de la fecha, Torres Nonajulca expresó que las tareas del nuevo director son claras, “capacidad en las plantas de oxígeno, camas UCI e incrementar el personal especializado”. Agregó que está comprometido con el Gorehco, “voy a tratar de fortalecer las capacidades de gestión de los equipos, trabajar con el Minsa para que se haga realidad las redes integrales”, manifestó.

