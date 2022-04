Chela Cardich, difusora del lenguaje textil en técnicas tradicionales

Por: Iraldia Loyola

Chela Cárdich es una artista popular peruana que con mucho esfuerzo emprendió la tarea de aprender a usar el telar de cintura para rescatar técnicas ancestrales usadas en nuestro país. Lauricochana, nieta de tejedores e hija del sabio huanuqueño Augusto Cárdich, descubridor de los restos óseos del hombre de Lauricocha. Chela ha forjado una carrera artística gracias a su extraordinario talento, que le ha permitido cultivar y difundir la historia ancestral del Perú mediante la técnica de telar de cintura, técnica que anteriormente era de exclusividad de los varones, en su natal Lauricocha.

En tiempos donde los artesanos deben resistir a los medios de comunicación y la globalización que llevan a la despersonalización, el agotamiento y la muerte de la expresión estética. Ella junto a sus compañeras son nuestras heroínas que mediante su sabiduría y el trabajo en conjunto se resisten a dejar morir parte de nuestra identidad. Aquí la entrevista.

¿Cómo empieza en este bello mundo del tejido?

Siempre he tenido inclinación por el arte. Desde los 11 años, mi abuela es la que me inicia en el tejido, allá en nuestro Húanuco (Lauricocha) hay esas pajas que se llaman “paracsha” tienen un palito en el centro de eso me hizo un crochet, me enseñó el punto estrella, me encantó, y desde entonces empecé a tejer gorras, chalinas, etc. Hasta que me vine a estudiar a Lima enfermería, años después viajé a Suiza, cuando regresé estaba sin trabajo, pero siempre tejía. Mi hermana trabajaba en una fábrica y le dicen que necesitaban tejedores. Me llevó allá y resultó que buscaban tejedores para tejido en telar. Desde ese día empecé a tener curiosidad por aprender a tejer en telar. En esa búsqueda me dicen que eso solo tejen las mujeres, y para mí era la primera vez que escuchaba eso porque en Huánuco, en mi pueblo, lo tejían los varones. Mi abuelito tejía. Encontré el taller de los hermanos Laura que eran hijos de tejedores Ayacuchanos. Empecé a capacitarme ahí, hasta que el mismo profesor Constantino Laura me enseñó. Así iba aprendiendo en la asociación Awaq Warmiquna en San Juan de Lurigancho. Aprendí a tejer el telar y he salido adelante, mejoró mi situación económica, mis hijos terminaron de estudiar y así he avanzado.

De manera profesional inició en el 2015 con el diseñador Samaniego que vino desde Santo Domingo, nos retó a hacer en telar unos trabajos paisajísticos, había diseñado un dibujo de la ñusta de Taquile. Su manto debía tener 2 metros y su vestido de ñusta también. El diseñador lo quería listo en 20 días, busqué ayuda, fui en mi profesor Constantino, le dije tengo esta propuesta y como siempre buena gente, me preparo los hilos y empecé a tejer el vestido y mi compañera Aquilina, que falleció, hizo los faldoncitos y aparte el chaleco, ese año salimos ganando y nos fuimos de viaje a Arequipa por cinco días todo pagado.

¿Qué es la artesanía para ti?

Es la capacidad de producir objetos que nos ayuden a mantener la memoria de nuestros antepasados. Recuperar los bellos trabajos que hacían, por ejemplo, los incas y otras culturas eran buenos tejedores. Nosotras debemos sentirnos orgullosas porque en Huánuco tenemos un tejido muy fino como la manta blanca. Entonces pienso que la artesanía es hacer un arte con amor e identidad.

Se suelen presentar desfiles o ferias de artesanías, cuando asistimos es poco o nada lo que hallamos en identidad ¿Qué opina?

Sucede que ellos solo están pensando en la innovación, en la moda que viene de otros países y están dejando a un lado la identidad de nuestra región, nuestros orígenes. Por la facilidad que hay, por ejemplo, ahora ya no se toman el afán de preparar el hilo, si no se trabaja en base a lo que está listo, eso ya no tiene identidad. El proceso de preparación desde el hilo es un trabajo complicado, quizás por eso mucha gente se dedica a lo que es más fácil, además por el tiempo que demanda. Tú no puedes llevar tu telar de cintura a todos lados, en cambio un croché, un palito sí. Y no digo que esté mal, si no que el innovar deberá ser usando las técnicas ancestrales. La identidad es la memoria que debe estar latente en nosotros, de dónde somos.

Desde su perspectiva y experiencia, ¿en qué cree que debe enfocarse la artesanía de nuestro departamento?

Buena pregunta, si revisamos la historia no se han encontrado tejidos de nuestros antepasados en el mismo Lauricocha a pesar que mi papá encontró uno de los hombres más antiguos de América, en Kotosh tampoco. Pienso que cada artesano debe proponer y hacer visible nuestra identidad, a través de las iconografías, seamos de la sierra o de la selva representar la fauna, la flora, tenemos tantos atractivos turísticos y una belleza paisajística interesante.

Además, deberíamos de aprender las técnicas que se usan en nuestros pueblos, como la manta blanca. Hay que ir a los pueblos a intercambiar saberes. sino de nada servirá que hayamos sacrificado tanto en aprender para no enseñar a los otros.

¿Qué es Huánuco para usted?

Es maravilloso, hermosísimo. Solo que la gente no se ha dado cuenta de lo que tiene, no saben aprovechar sus recursos. O no sé qué suceda, tal vez es egoísmo, nuestra petulancia u orgullo para dejar nuestra tierra. Yo salí a estudiar, me propusieron trabajo aquí y me quedé, es algo de lo que me arrepiento hasta ahora. Huánuco tiene sierra y selva, no podemos quejarnos de que no hay recursos, solo que faltan las vías de acceso, el apoyo en la gestión de las autoridades. Es hermoso como Dios ha hecho tantas cosas bonitas para nosotros. Ojalá crezcamos y los jóvenes hagan algo por nuestro pueblo querido.

Chela Teodora Cardich Portal, es una importante difusora del lenguaje Textil a través de diversas técnicas tradicionales. Durante la pandemia junto a André Yntusca ha dictado talleres de telar de cintura en el Centro Arqueología y Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a estudiantes de Argentina, México, España, Chile y Ecuador. Desde esa casa de estudios difunden también diversas técnicas precolombinas.