‘Chris Noth’ acusado por supuestas agresiones sexuales

El actor estadounidense Chris Noth, famoso por su aparición en series como ‘Sexo en la ciudad’ y ‘The Good Wife’, ha sido descartado de su agencia de talentos A3 Artists Agency tras las denuncias por supuestas agresiones sexuales presentadas en su contra durante los últimos días.

“Puedo confirmar que Chris Noth ya no es cliente de A3 Artists Agency”, dijo este lunes un portavoz de la organización a Los Angeles Times.

El pasado jueves, el portal The Hollywood Reporter informó que dos mujeres habían acusado a Noth de agresión sexual.

Dos días después, se reportó que una tercera mujer había acusado a Noth del mismo delito. La víctima habría sido agredida sexualmente por el actor en 2010, mientras trabajaba como cantante de salón en un restaurante de Nueva York.

Por su parte, Noth se refirió en un comunicado a las dos primeras acusaciones, calificándolas de “categóricamente falsas“.

La señora del artista

Tara Wilson, que tiene dos hijos con Noth, está muy disgustada por estas alegaciones, según publica Page Six. Algunas fuentes han comentado además a The Sun que puede que la pareja celebre estas fiestas navideñas por separado. Chris y Tara se conocieron en 2001 cuando ella trabajaba como camarera en el club The Cutting Room, del que el actor era uno de los propietarios. Se casaron en Maui, Hawaii en 2012, y son padres de Orion, de trece años, y Keats, de 18 meses.

Después del testimonio de estas mujeres, un portavoz de la policía de Los Ángeles explicó que están investigando lo ocurrido.Ttratando de averiguar si había un informe del caso. El abogado del intérprete Andrew Brettler, declaró a un medio internacional, que las autoridades no han contactado con su representado. Y que, en el caso de que lo hagan, cooperarán en lo necesario.