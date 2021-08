 Chris Noth (Mr. Big) desató la euforia en sus fans

Una época impresionante

A finales de los 90, HBO pisó fuerte con la historia de una escritora neoyorquina, llamada Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker). Ella contaba en sus columnas problemas personales, desamores, sexo, trabajo. Especialmente reflejaba las vivencias junto a su grupo de amigas compuesto por Miranda Hobbes (Cynthia Nixon), Charlotte York (Kristin Davis) y Samantha Jones (Kim Cattrall).

La serie fue todo un éxito, al punto que tras su final en 2004, logró expandir su historia a dos películas para cine, también exitosas como el producto original. A más de una década de haber visto por última vez a este genial grupo, llegará “And Just Like That…”, el esperado regreso de Carrie, Charlotte y Miranda.

El rodaje de esta serie que tendrá 8 episodios, comenzó a principios de julio, la propia Sarah Jessica Parker publicó la primera imagen oficial. Ahora, llegan nueva imágenes del set, si bien son filtradas, se encargan de mostrar lo que muchos fans esperaban, el reencuentro entre Carrie y Mr. Big.

Cuando se supo que la serie estaría de regreso, el actor Chris Noth dio cuenta que no había sido convocado para volver a interpretar a Mr. Big. Poco tiempo después se confirmó su presencia en el show.

Parker y Noth

Las imágenes del set nos muestran a una de las parejas más emblemáticas de las series. Parker y Noth estaban rodando sus escenas en la Gran Manzana, obviamente esto llamó la atención de todos transeúntes, quienes no dudaron en disfrutar el reencuentro y obviamente, en tomar fotos.

Uno de los detalles que más resalta en las fotografías, es que tanto Carrie como Big lucen despampanantes y dan cuenta de uno de los sellos más distintivos de la serie de Darren Starr, la moda.

En cuanto al estreno de este revival de “Sex and the City”, se espera que se dé en algún punto del 2022.