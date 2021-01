Cinco mil docentes contratados quedarán sin trabajo en el 2021

Cinco mil docentes contratados quedarán sin trabajo al no ser ratificados sus contratos del 2020, en virtud al Decreto Supremo n. º 15, emitido por el Ministerio de Educación. La norma modifica los lineamiento para el contrato de profesores 2021. Así lo informó, Yim Collazos Neira, secretario del Sindicato Único de Trabajadores de Educación Regional (Suter).

De acuerdo al sindicalista, el 90 % de educadores no han sido ratificados, pues la norma prioriza la contratación de docentes bilingües y no monolingües, a pesar que las plazas de docentes están ubicadas en las zonas urbanas o en lugares donde los estudiantes no hablan el quechua o lengua nativa.

“El Minedu prioriza las plazas sin el informe de las Unidades de Gestión Educativa Local o de las Direcciones Regional de Educación. En Huánuco, solo el 20 % de alumnos hablan el quechua y el 10 % una lengua nativa”, precisó el dirigente de los maestros.

Collazos invocó respetar el cuadro de méritos de la Prueba Única Nacional del 2019, con el cual los maestros son contratados por dos años. Además, propuso que por única vez se vuelva a contratar a los docentes para el 2021, y realizar los reajustes para el 2022.

