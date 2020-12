Ciudadana pide ayuda para paciente intubado

La señora Alicia Luna Soto, se acercó a la redacción del diario Ahora para solicitar ayuda para su hermano de 49 años de edad que se que se encuentra en UCI del Hospital II EsSalud Huánuco.

La ciudadana explicó que su hermano identificado como Yuder Luna Soto entró al hospital con bronco pulmonía y diabetes.

“Él fue solamente a ponerse ampolla en el seguro, estaba parado y se cayó, los enfermeros lo levantaron, luego me llamaron para decirme que estaba con oxigeno”.

Aclaró que el paciente no tenía coronavirus, sin embargo, señaló que él explicó y los doctores le dijeron que si tenia el virus desde hace tres días.

“El siguiente día no me dejaron ingresar para nada, yo quiero entrar, mi hija fue y discutió con el doctor porque no le dejan ver a su tío, finalmente la dejaron entrar”.

Dijo que no cuentan con recursos y además aseveró que el banco no le permite retirar dinero de la cuenta de su hermano pese a tener constancia de la situación que vive su familiar.

La señora Luna dejo en nuestras oficinas su número de teléfono si algún ciudadano desea brindarle alguna ayuda, ya que son una familia de bajos recursos, 955831870, señora Alicia Luna Soto.