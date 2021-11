Ciudadanía rechazó cierre de cementerios durante días festivos

Debido al cierre de cementerios durante el primero y dos de noviembre, fechas en las que se celebra el Día de Todos los Santos y el Día de Muertos, respectivamente, los ciudadanos y comerciantes de flores criticaron esta disposición.

Cabe destacar que la Sociedad de Beneficencia Pública, entidad encargada de administrar los cementerios de Huánuco, emitió un comunicado indicando que dicha medida tiene la finalidad de evitar posibles contagios por aglomeración.

Entre los camposantos que estuvieron cerrados al público figuran los de Ambo, Leoncio Prado, Puerto Inca, entre otros. No obstante, la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo, a través de la gerencia de Servicios Públicos, precisó mediante un comunicado que el cementerio La Paz de Aucayacu estaría abierto, pero el ingreso será bajo medidas estrictas medidas de bioseguridad.

Al respecto, Celestina Aguirre señaló que la medida le pareció absurda y un atropello hacia los deudos.

“Es absurdo, ¿Por qué no prohíben otros eventos? En el cementerio hay contagios, pero ¿No en las discotecas?”, “¿Por qué no cierran los bares? Para eso no tienen ojos las autoridades”, destacó.

El acelerado ritmo de inmunización precisa que, al menos, el 50 % de la población recibió la primera y segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 y, por ello, para evitar aglomeraciones se tomó la decisión de cerrar los cementerios teniendo en cuenta la amenaza de una posible tercera ola.

