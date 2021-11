CLAVES PARA FINANCIARSE ¿DÓNDE Y CUÁL ME CONVIENE?

No aceptes un crédito basándote solo en la tasa de interés, estudia y define bien la cuota, el plazo y la fecha de pago, sea cual fuere la fuente de financiamiento. Además, debes considerar otros aspectos no menos importantes como son el trato o calidad de servicio que te ofrezcan, facilidades de pago, los descuentos, beneficios adicionales y relaciones con esa u otras entidades financieras. Procura no aceptar una “oportunidad”, por más atractiva que parezca, de financiamiento que no podrás pagar o no necesitas; al hacerlo podrías estar poniéndote una “soga al cuello”. Si ya adquiriste tu crédito, sé puntual con tus pagos, así evitarás las multas por moras y mantendrás un récord limpio en las centrales de riesgo. Recuerda que si tienes un negocio te corresponde multiplicar tus ventas y, consecuentemente, tus utilidades para que puedas tener holgura y pagar tus cuotas.