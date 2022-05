Coalición Ciudadana: no debe haber discriminación hacia nuestros dirigentes

La dirigente de Coalición Ciudadana, Lady Villar Castro, aclaró que su organización no tiene ninguna responsabilidad en la designación de John Nalvarte como director de conflictos sociales.

Asimismo, aclaró que Limber Rodriguez nunca ha formado parte de la Coalición. No obstante, lamentó que no se dé credibilidad a las afirmaciones de John Nalvarte, quien anunció que su cargo tiene el respaldo del gobernador Erasmo Fernández.

“Como ustedes saben, Limber no es de la Coalición y eso él mismo lo ha dejado claro, lo ha dicho en múltiples oportunidades y también nosotros hemos recalcado. Pero, lamentablemente, la gente cuando no quiere escuchar, no quiere y yo creo que antes de juzgar deben preguntarse los motivos que tuvo Nalvarte, para aceptar el cargo”, dijo.

Lady Castro rechazó que ciertas opiniones estén discriminando la designación del nuevo director de conflictos sociales. Asimismo, señaló que la Colación luchó para que las puertas del gobierno regional estuvieran abiertas al pueblo, ya que durante mucho tiempo estuvieron cerradas.

“Yo creo que tenemos que entender que han habido razones para que el doctor Nalvarte aceptara el cargo y yo creo que no debe haber discriminación porque nosotros hemos luchado para que las puertas del gobierno por primera vez en su historia estén abiertas para todos”, precisó.

Por otra parte, Castro resaltó que él decidió postular al cargo porque cumplía con el perfil, y consideró que Nalvarte es una persona honesta y preparada.

“Nosotros no lo hemos inducido a que se postule él ha tomado su decisión, porque cumplía con el perfil y quería demostrar a la ciudadanía que él puede y que las personas honestas y preparadas pueden tener las puertas abiertas del gobierno regional”, finalizó.