Coalición Ciudadana pide que JNE reconozca oficialmente a Erasmo Fernández

El grupo de ciudadanos, la Coalición Ciudadana, llegó hasta las instalaciones del Gorehco para pedir a los consejeros que reclamen al JNE emitir la credencial del gobernador Erasmo Fernández. Cuyo documento lo reconocerá oficialmente ante los órganos del estado.

La Coalición se entrevistó con los consejeros Juan Ferrer y Johann Aguirre Caldas, y les exigieron mostrar los documentos que el consejo regional entregó al JNE en marzo, para pedir la oficialización de Fernández en el cargo de gobernador regional de Huánuco.

Toda vez que dicho reconocimiento se viene retrasando varias semanas y, por lo tanto, generaba sospechas de las acciones que realizan los consejeros.

“Los documentos fueron entregados en el plazo adecuado, nosotros no tenemos nada que ver con los retrasos del JNE”, se defendieron los consejeros.

Asimismo, negaron que no hayan entregado toda la información que pidió el JNE, para gestionar la credencial de Fernández, no obstante, lamentó que el presidente del JNE haya dicho lo contrario.

Johann Aguirre, consejero delegado, les explicó a detalle sobre el orden de prisión preventiva que las autoridades del Ministerio Público declararon en contra de Juan Alvarado.

“Se dio un día viernes a las 5 de la tarde, en ese momento yo no podía convocar porque se necesitaba la resolución, por lo que tuve que solicitar al poder Judicial que le remita la resolución, y ellos me remitieron el día martes, pero yo el día lunes he convocado a sesión, estamos actuando de acuerdo a las normas, todo está en el expediente que hemos enviado al JNE”, sostuvo Aguirre.

Asimismo, hizo entrega de las copias de dichos documentos a su representante del grupo de la Coalición Ciudadana por la dignidad de la Región Huánuco.

Por su parte, el consejero Juan Ferrer llamó a la calma al grupo de Coalición, que cuando desean algún documento o conversar con alguno de los consejeros se acerquen a la oficina, para evitar generar divisiones y trabajar en equipo.