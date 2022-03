Dirigentes de la Coalición por la Dignidad de Huánuco exigieron que se apruebe la solicitud de prisión preventiva contra el gobernador regional Juan Alvarado Cornelio. Así lo informó Ana Valdivia, representante de esta organización.

“Tenemos casi dos años de lucha contra la corrupción en Huánuco. Por fin se ha pronunciado el señor fiscal Virgilio Carrión Cabrera. Esto nos tranquiliza. Nosotros teníamos programado viajar a Lima para visitar la Fiscalía de la Nación. Ante esta situación, hemos decidido esperar la decisión del juez de turno”, expresó.

Sobre los argumentos del gobernador regional al afirmar que no ha sido notificado, Valdivia aseveró que no se le puede creer nada. “Él buscará evadir su responsabilidad. Algo se va a inventar. Ahora dice que no se le ha notificado, y eso es mentira, porque han convocado a los gerentes a una reunión de emergencia”, indicó.

Asimismo, enfatizó que esperan que el juez convoque a la audiencia de prisión preventiva en las próximas horas. “El juez debe pronunciarse pronto. Del señor Alvarado puede esperarse cualquier artimaña. Nosotros tememos que se fugue”.

Por su parte, Lady Villar Castro exhortó a la población a sumarse a las protestas para exigir que el juez se pronuncie sobre esta audiencia en las próximas horas. “El juez tiene la sartén por el mango. Él determinará fundado o no el pedido de prisión preventiva de Juan Alvarado y sus funcionarios”.