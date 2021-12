Colegios deben ser habilitados ante retorno a clases presenciales

Tras advertir diversas deficiencias que harían peligrar el retorno seguro a clases presenciales, previsto para el 2022, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Pasco exhortó a la Unidad de Gestión Educativa Local UGEL Pasco a brindar asistencia inmediata a las instituciones educativas de esta provincia, a fin de garantizar a tiempo la implementación de las medidas sanitarias como ventilación adecuada y acceso a agua para el lavado de manos para prevenir contagios de la COVID-19.

El pedido fue dirigido al término de una supervisión a un total de 20 colegios, entre públicos y privados, ubicados en el área urbana de los distritos de Yanacancha y Chaupimarca.

Esta situación pudo ser advertida en las instituciones educativas públicas María Parado de Bellido y José Antonio Encinas Franco del distrito de Yanacancha, que albergarán a más de 450 y 565 estudiantes de nivel primario, respectivamente. Sin embargo, pese a esta cantidad significativa de alumnos, las ventanas de las aulas han sido soldadas en su totalidad, por lo que no pueden ser abiertas. Según se explicó, la decisión fue adoptada como medida de seguridad, pero de continuar así, no se garantizaría la circulación del aire durante el dictado de clases presenciales.

Otro caso crítico es el del colegio privado Euclides, del distrito de Chaupimarca, donde pudo advertirse que algunas de las aulas del nivel primario carecen de ventanas y el único ingreso de aire se produce por la parte superior de las puertas; mientras que, en el nivel secundario, algunas de las aulas tienen ventanas que sirven de división con el aula colindante, es decir, que tampoco permiten el ingreso de aire exterior.

Uno de los aspectos que también fue considerado durante la supervisión, fue el referido a las medidas adoptadas para garantizar el lavado constante de manos por parte de los estudiantes y personal docente, teniendo en cuenta la disponibilidad del agua potable por horas en toda la ciudad de Pasco. En ese sentido, se pudo encontrar casos preocupantes como el de los colegios públicos Ricardo Palma y Gerardo Patiño López, ubicados en el distrito de Chaupimarca, con una población de 519 y 102 estudiantes, respectivamente.

En el primero de ellos, se pudo observar que el reservorio de agua que cuenta el plantel no se encuentra conectado a la red sanitaria del local educativo, lo que imposibilita el acceso al agua potable en los servicios higiénicos. Situación similar ocurre en el colegio Gerardo Patiño López, que no puede concluir sus trabajos de conexión de la red de agua por falta de presupuesto.

Además, en ocho de los centros educativos supervisados se advirtió que los lavamanos carecían de agua; y dos de ellos cuentan con un lavamanos operativo por cada 220 estudiantes. Cabe precisar que dichos colegios no fueron beneficiarios de los recursos del Decreto de Urgencia n.° 21-2021 para instalar estaciones de lavado de manos; no obstante, ello no impide que las autoridades educativas y municipales con competencias en la gestión de servicios educativos deban garantizar la disponibilidad de agua e implementación de estaciones de lavado u otros dispositivos en cantidades suficientes para asegurar una adecuada higiene de manos y sin generar aglomeraciones.