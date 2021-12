Colpa Baja celebra 16 años de creación política este 22 de diciembre

El Centro Poblado de Colpa Baja arribará a su aniversario 16 de creación política el próximo 22 de diciembre, motivo por el que se realizarán actividades culturales y deportivas con los niños y jóvenes, así lo manifestó la alcaldesa, Violeta Giles.

“Estamos cumpliendo un año más de la creación de nuestro centro poblado y estaremos haciendo unas actividades de compartir con nuestros niños en este día especial de celebración, tendremos también un día deportivo al aire libre cumpliendo con los protocolos de bioseguridad para evitar el contagio”, dijo.

La alcaldesa señaló que la pandemia ha ocasionado grandes pérdidas y retrasado muchas obras que son una gran necesidad para la población.

“Esta pandemia ha ocasionado casi dos años de pérdidas en cuanto al avance y proyección de obras, eso me tiene preocupada y un poco triste, pero estamos tratando de levantarnos, tratando de gestionar porque tenemos que cumplir con la población, todavía nos falta un año y trataremos de hacer todo lo posible para poder cumplir con los proyectos que tenemos pendientes”, detalló.

Asimismo, enfatizó que en estos 16 años se han logrado grandes avances para el centro poblado como el apoyo a las familias vulnerables y el fortalecimiento de la educación.

“En estos 16 años hemos cambiado en la parte del orden, del progreso, pensando en los demás. Estamos apoyando en la educación con wifi gratuito, en la salud tratando de buscar apoyo a las personas que más necesitan, estamos habilitando escalinatas para la población, tenemos proyectos para fortalecer el deporte en los jóvenes y estamos tratando de desarrollar el parque infantil que no tenemos en Colpa Baja”.

Por otra parte, resaltó que todavía quedan proyectos importantes por ejecutar como lo es el saneamiento básico.

“Colpa baja está a cinco minutos de la ciudad y no tenemos saneamiento básico y es una desesperación grande, me siento frustrada porque las autoridades regionales ni pendientes del caso, pareciera que no les interesan las necesidades que uno tiene, pero estamos teniendo el apoyo de la municipalidad de Huánuco”.