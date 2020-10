Cómo afrontan algunas de las protagonistas del trading online de Forex medio año de pandemia

Para situarnos, el sol peruano se encuentra en valores muy similares a aquellos que tenía cuando todo se desató a mediados de marzo, quizás en parte por el paquete de medidas anticrisis desplegadas por el gobierno peruano, pero sin duda también influido por la caída del dólar, ya que otras monedas latinoamericanas también han soportado con solvencia la crisis del coronavirus en su cotización frente al dólar, como por ejemplo el peso mexicano.

Ahora que ya hemos cumplido holgadamente más de seis meses de pandemia declarada y aunque nos pese parece que deberemos aprender a convivir con el virus en un futuro previsible, es hora de hacer un repaso de cómo se han comportado algunos de los pares principales de divisas en el mercado Forex, ya que de esta forma podremos hacernos una idea del estado general de la economía a nivel mundial y local.

EUR/USD

A pesar de que hubo un momento de marzo en el cual el dólar y la moneda única europea estuvieron cerca de la paridad, lo cierto es que desde entonces el euro no ha parado de subir con respecto a su homóloga estadounidense a pesar de que los gobiernos que manejan ambas monedas han tomado medidas enérgicas que suponen un río de efectivo para paliar lo peor de las consecuencias post coronavirus.

En Latinoamérica no han sido pocos los que aconsejaban crear una reserva de la moneda estadounidense ahora que está “barata”, pero la visión del trader será bien distinta de la del comprador más clásico, ya que mientras los segundos se dedicarán a comprar dólares, los primeros probablemente lleven tiempo posicionados en largo con respecto al euro (sobre todo si operan a largo plazo, ya que a corto plazo hay movimientos al alza y a la baja, tanto para el dólar como para el euro).

USD/JPY

El dólar también cae con respecto a la moneda japonesa, aunque para ser honestos la tendencia viene de mucho más atrás que la crisis del coronavirus.

Parece que las perspectivas para la economía japonesa y por ende para su divisa de cara al futuro son bastante halagüeñas, ya que Warren Buffett ha puesto al país nipón en el punto de mira de sus inversiones y de su gigantesca cantidad de liquidez, valorada en decenas de miles de millones de dólares.

GBP/USD

Y en el tercer par a analizar nos volvemos a encontrar con un dólar en retroceso, ya que de nuevo la libra sigue ganando posiciones frente a la moneda más importante del mundo, en una gráfica que guarda cierta semejanza con la cotización del par EUR/USD.

Desenganchada políticamente del Eurogrupo, Londres confía en poder encarar con garantías la salida a la crisis económica, y desde luego parece que la libra esterlina, una moneda tradicionalmente fuerte, puede servir como punto de partida,

Trading online de Forex; una cuenta para cada tipo de trader

Pero no todo se reduce al par de Forex con el que se opera, ya que hay brókeres de trading online como FBS que ofrecen varios tipos de cuenta Forex, es conveniente para el trader analizar cuál se adapta mejor a su perfil para reducir las posibilidades de fracaso y grandes pérdidas, eligiendo el mejor tipo de cuenta dependiendo de los riesgos que se quieran o puedan asumir. Porque no se deben olvidar los riesgos del trading online, que hace uso del apalancamiento en su operativa, lo que incrementa las posibilidades de incurrir en elevadas pérdidas, por lo que es fundamental para el trader entender su funcionamiento y sus efectos sobre el capital. Y, por último, no obviar el riesgo que en sí supone la volatilidad propia de las divisas que conforman el mercado Forex, que además se ha visto acrecentada en los últimos meses debido a la crisis del coronavirus y sus efectos en la economía a nivel mundial.

Por ejemplo, si el inversor desea operar cantidades más pequeñas puede ser mejor utilizar una cuenta cent (el saldo se traslada a centavos y las operaciones se llevan a cabo en centavos), o, si el inversor cuenta con más experiencia se puede utilizar una cuenta estándar, en la que ganancias y pérdidas serán mayores, eso sí, la complejidad de invertir no será menor en una cuenta que en otra.

Y más allá del trading de divisas a través de intermediarios, como los citados brókeres online, por supuesto se encuentra la compra y almacenamiento de divisas de siempre, que cuenta con beneficios y riesgos distintos, y gastos asociados distintos, como por ejemplo las tasas cambiarias que aplique la casa de cambio o banco de turno.