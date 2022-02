CÓMO CONVERTIR LAS FINANZAS EN TU ALIADO PARA EL CRECIMIENTO

Pensar en la gestión financiera a largo plazo. Como mínimo no debe faltar el presupuesto por un año. Sin embargo, es importante que preveas y analices cómo las decisiones a corto plazo podrían afectar el futuro de tu empresa u organización. Siempre, planificar el presupuesto de todo un año te otorga la ventaja de poder hacer proyecciones a largo plazo. Sin embargo, debido a los cambios del mercado y las situaciones inesperadas (como ya nos ha demostrado la pandemia del Covid-19), el presupuesto debe ser revisado permanentemente y en condiciones normales como mínimo cada tres o cuatro meses.

Gestión efectiva del flujo de caja. Es muy importante contar con las herramientas necesarias para controlar su flujo de caja, que es la entrada y salida de dinero. Gestionarlo adecuadamente permitirá que el dinero trabaje para la empresa, que genere beneficios (es como la sangre del negocio) y no solo estemos pendiente por cuidarlo. Tengamos en cuenta que un uso eficiente del flujo de caja ayudará a la organización a evitar que se produzcan retrasos en los pagos y cobros que puedan afectar la liquidez de la empresa. Esto incluye contar con un fondo de emergencia. Se recomienda que este fondo sea como mínimo el equivalente a tres meses de operación; sin embargo, su tamaño va a depender principalmente de la magnitud y la actividad de la empresa.

Utiliza el financiamiento de forma inteligente. Las empresas se financian en sus inicios principalmente de sus socios y cuando ya están operando de terceros (como son los bancos). Cuidar el endeudamiento significa, de manera simple, que el ratio de endeudamiento debe ser inferior a uno, eso nos dirá que la empresa tiene buena solvencia financiera. El problema puede surgir cuando algunos CFO, gerentes financieros o dueños de empresa no actúan con cautela ante la libertad de disponer de las líneas de crédito que le ofrecen las entidades financieras y toman decisiones apresuradas o arriesgadas poniendo en riesgo a la empresa. La cautela significa que el hecho de que esté disponible no significa que deba ser utilizada, sino ver si este préstamo tiene retornos superiores y puede ser pagado. Estas decisiones, siempre están asociados a la situación de la empresa, a su estabilidad y posición en el mercado, si es líder en su mercado, si cuenta con cimientos sólidos para mantener un crecimiento sostenible a largo plazo, si cuenta con productos competitivos y escalables, estos datos favorecen a que el control del endeudamiento no debe limitar sus operaciones en estos tiempos.