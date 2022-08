¿Cómo jugar a la lotería? – 5 pasos simples

La mayoría de las loterías funcionan de la misma manera, solo debes elegir una combinación de números, en series o números complementarios, y para ganar el premio deberás haber acertado todos los números. Realmente jugar a la lotería carece de dificultad, los pasos son muy sencillos y eso es justo lo que te explicaremos a continuación.

Si nunca has jugado a la lotería, puedes comenzar con la Quiniela De La Ciudad mediante 5 sencillos pasos:

Elige la lotería de tu preferencia Escoge los números siguiendo el método que te parezca más efectivo Adquiere tu billete de lotería en línea o en la agencia más cercana Chequea los resultados ganadores en línea o directamente en el local Cobra el premio si te ha tocado ganar



1. Elegir una lotería

Existen miles de lotería en todo el mundo, por lo que las opciones para elegir pueden resultar un poco abrumadoras; pero no te preocupes, poner la confianza en una de ellas es más sencillo de lo que parece.

Las loterías son un tipo de ludopatía, para jugar debes ser mayor de 18 años o mayor de 21 años según otros países. Debes aclarar cómo funcionan las posibilidades y los tipos de billetes de cada lotería, saber cuál es el premio mayor y cómo realizan los sorteos, específicamente la periodicidad de ellos.

2. Elegir los números

La lotería es aleatoria, por ello muchos usuarios dejan la elección de los números a las apuestas automáticas. Sin embargo, también hay jugadores de lotería que tienen números de la suerte, y utilizan fechas especiales o simplemente se basan en la numerología, otros estudian los resultados previos de la lotería y basan su elección en números ganadores, a ver si logran correr con la misma suerte.

3. Comprar el boleto de lotería

Los boletos de lotería puedes comprarlo en línea, o si prefieres ser un poco más tradicional, puedes ir a la tienda o negocio de lotería y elegir entre los que están disponibles en ese lugar. Cada vez son más las loterías que tienen sitios webs y aplicaciones móviles, esto adicionalmente permite que puedas comprar los billetes de un país, sin estar en él, por supuesto, con la condición de que tengas la nacionalidad.

4. Chequear los resultados

La mayoría de las veces los resultados de la lotería podrás conocerlos en línea, en televisión o en el periódico, de cualquier forma, es vital que conozcas el horario del sorteo, pues cada lotería suele tener diferentes horarios, sumado a la diferencia que pueda existir si juegas online desde otro huso horario.

Si crees que tienes el billete ganador la recomendación principal es que revises los resultados desde el sitio oficial de la lotería que estés jugando, fijándote muy bien en las combinaciones ganadoras sin crearte falsas expectativas; generalmente se gana acertando al menos 2 números de las combinaciones.

Averigua también, si la lotería que juegas ofrece segunda oportunidad para los que no han ganado, es decir, que tomen en cuenta un premio adicional entre los no seleccionados, así que no te deshagas del billete hasta que chequees esta opción.

5. Cobra el premio

Si has ganado, felicidades, es momento de cobrar el premio, solo deberás hacerlo dentro del tiempo permitido, que por lo general suele ser entre 30 y 180 días. Puedes cobrarlo en puntos de venta autorizado o recibirlo en tu cuenta bancaria de forma automática si se trata de un juego de lotería virtual.

¡Esperamos que puedas ganar la lotería siguiendo estos pasos! Buena suerte.